Plus Bitburg/Bad Neuenahr

Für den SC 13 Bad Neuenahr endet Saison mit einer Enttäuschung – 0:1 im Pokalfinale gegen Issel

Von Daniel Fischer

i Für den SC 13 endet Saison mit einer Enttäuschung Foto: Guido Kölzer/SC 13

Der Traum vom Pokalgewinn und vom Einzug in die erste Runde um den DFB-Pokal ist geplatzt. Der SC 13 Bad Neuenahr hat in Bitburg vor 350 Zuschauern das Endspiel um den Frauenfußball-Rheinlandpokal gegen den TuS Issel mit 0:1 (0:0) verloren. Den entscheidenden Treffer erzielte Lea Scherer für Issel in der 84. Minute mit einem Distanzschuss.