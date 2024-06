Plus Bad Neuenahr

SC 13 Bad Neuenahr hofft auf ein wunderbares Erlebnis – Finale am Samstag in Bitbug gegen Issel

Von Daniel Fischer

i Symbolbild Foto: Adobe Stock

In Bitburg steigt am Samstag ab 18 Uhr das Frauenfußball-Rheinlandpokalfinale zwischen dem, SC 13 Bad Neuenahr und dem Regionalligarivalen TuS Issel. Bei der Neuauflage des Endspiels von 2022 geht es neben dem Siegerpokal auch um den Einzug in die Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs.