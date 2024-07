Plus Cochem

Kurzfristige Entscheidung: FSG Eifelhöhe und Spvgg Cochem bilden eine SG

Von Mirko Bernd

i Vergangene Saison waren sie noch Gegnerinnen, diese Saison Teamkolleginnen: Cochems Eva Werner (links) und Eifelhöhes Marie Fuhrmann. Foto: Alfons Benz

Im Laufe dieser Woche hat der Fußballverband Rheinland nach den Männern auch die Staffeln in der Bezirksliga und den Kreisklassen bei den Frauen veröffentlicht. Tummelten sich aus der Cochemer Region in der vergangenen Saison noch drei Teams in der Bezirksliga, ist es nun nur noch eines. Denn der TuS Reil stieg in die Kreisklasse ab – und das ist das Interessante: Die FSG Eifelhöhe Weiler-Gevenich und die Spvgg Cochem machen gemeinsame Sache.