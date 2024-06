DSG Breitenthal bleibt in der Verbandsliga: Ziemlich viel Glück bringt die Rettung

Die DSG Breitenthal (dunkle Trikots) darf aufatmen. Sie spielt auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga. Auf Wormatia Worms trifft die DSG allerdings nicht mehr, denn die Wormserinnen haben als Meister ihr Aufstiegsrecht in die Regionalliga Südwest wahrgenommen – anders als der FC Bitburg. Foto: Joachim Hähn