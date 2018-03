Fehler in Nürburgring-Beitrag: Innenministerium verspottet SWR

Man sollte meinen, die Landesregierung hat derzeit wegen des Nürburgrings wenig zu lachen. Umso verwunderlicher ist eine Reaktion auf einen Fehler in einem SWR-Beitrag. Der Sprecher des Innenministeriums und frühere* stellvertretende Regierungssprecher nutzt das als Vorlage, um Hohn und Spott auszuschütten.

Dem SWR unterläuft eine Panne, das Innenministerium walzt sie aus: "Vertrauliche Dokumente" belegten, dass links nicht einer der beiden Geschäftsführer der Investitions- und Strukturbank gezeigt wurde, schreibt das Innenministerium, dessen Amtschef in Wahrheit zu sehen war.

"Vertrauliche Unterlagen" und "Geheimdokumente", die einen simplen Fehler klarstellen? Die Pressestelle des Innenministeriums hat eine von Ironie triefende E-Mail an Journalisten verschickt, die sich mit Verwechslung in einem kritischen SWR-Beitrag auseinandersetzt. Beobachter der Landespolitik wundern sich darüber, dass die Öffentlichkeitsarbeiter in der Situation so reagieren.

Der SWR hatte am Donnerstag in einem Beitrag in der Sendung "Zur Sache" zwei Männer gezeigt und suggeriert, es handele sich um die beiden ISB-Vorstände Ulrich Link und Ulrich Dexheimer. Das linke Bild zeigte aber nicht Link, sondern den Amtschef im Innenministerium, Staatssekretär Jürgen Häfner.

Dem Ministerium reicht es nicht, den Fehler zu korrigieren, der nur wenige Sekunden zu sehen war. Christoph Gehring, Leiter der Pressestelle des Innenministeriums und früherer* stellvertretender Regierungssprecher, hat – so wörtlich – "unser liebstes buntes Bild" aus dem "sympathischen Magazin" am Freitag offenbar an zig Journalisten verschickt und so kommentiert; "Vertrauliche Unterlagen" belegten, dass der Herr links im Bild in Wahrheit Jürgen Häfner heiße.

Er sei "verlässlichen Informationen aus gut unterrichteten Kreisen zufolge Staatssekretär und Amtschef im Innenministerium". Ein dem Ministerium "zugespieltes Geheimdokument aus dem Internet" beweise auch, wie der ISB-Vorstand Ulrich Link aussehe – er hängt ein Foto an. Beißender Spott? Humor unter Journalisten zum Ausklang einer heftigen Woche, in der die Regierung zu Demut gezwungen war? Die Verwunderung ist zumindest groß: In Sachfragen war das Innenministerium zum Nürburgring zuletzt fast völlig abgetaucht und dafür auch im Landtag von der CDU kritisiert worden.

In dem kritischen SWR-Beitrag sagen drei Experten, dass die Unterstützung des Landes zur Absicherung der Investitions- und Strukturbank (ISB) für die EU beihilferechtlich ein Problem sein könnte. Die Opposition warf dort der Regierung erneut vor, dass das Geld, mit dem der Kredit abgelöst wird, an anderer Stelle fehlen wird. Damit setzt sich die Pressemitteilung des Innenministeriums nicht auseinander, erklärt aber, dass das Thema "in bunten Bildern schwer zu beschreiben" sei.

Schwer zu beschreiben ist auch, wie die Mail an die Presse weitergeht: Sogar Innenminister Roger Lewentz wird süffisant zur Bilderpanne zitiert. Es sei ein normaler Vorgang, dass erfolgreiche Führungskräfte immer wieder für andere verantwortungsvolle Posten gehandelt würden. „Ich freue mich deswegen sehr, dass die Gerüchte über einen Wechsel von Jürgen Häfner zur ISB nicht zutreffen und dass er auch in Zukunft seine ganze Kraft in sein Amt als Staatssekretär legen wird“, sagte der Minister laut der Mail.

Humor ist, wenn man trotzdem lacht? Politische Beobachter in Mainz kennen solche Mitteilungen eigentlich nur aus der Fastnachtszeit. Sie schließt aber immerhin versöhnlich: Mit der Klarstellung wünscht die Pressestelle einen erfolgreichen Freitag und ein schönes Wochenende.

Die Verwechslung in dem Beitrag belegt übrigens eindrucksvoll die Botschaft über die ISB zum Einstieg in den Film: "Was darin passiert, weiß man draußen nicht immer genau."

Lars Wienand

*in einer früheren Fassung des Textes fehlte das Wort frühere/früherer.