Bernie Ecclestone hat Formel 1 am Ring noch nicht abgeschrieben – Verhandlungen laufen

Koblenz/Nürburgring – Es gibt offenbar noch Hoffnung für ein Formel-1-Rennen im kommenden Jahr in der Eifel. Bernie Ecclestone bestätigte im Exklusiv-Gespräch mit unserer Zeitung, dass Verhandlungen mit den Verantwortlichen laufen.

Formel-1-Boss Bernie Ecclestone verhandelt derzeit über ein Rennen am Nürburgring im kommenden Jahr. Foto: dpa

„Ich stehe im Augenblick in Verhandlungen mit den Verantwortlichen am Nürburgring“, sagt der Formel-1-Chef. Erklärtes Ziel Bernie Ecclestones ist dabei, „das Rennen 2013 am Ring durchzuführen“.

Ecclestone reagierte damit auf die Ankündigung des Sanierungschefs Thomas Schmidt, dass ein Grand Prix nur möglich sei, wenn der Brite auf das Antrittsgeld verzichtet. Zum Stand der laufenden Verhandlungen wollte sich der 81-Jährige nicht äußern. Zuvor hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass das fürs kommende Jahr geplante Rennen an den Hockenheimring verlegt werden könnte. Ecclestone hatte aber vielfach seine Sympathie für die Eifelrennstrecke bekundet.