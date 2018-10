Aus 887 mach' 35: Bistum Trier legt Neu-Zuschnitt für Mega-Pfarreien vor

Das Bistum Trier steht vor einer einschneidenden Reform: Statt derzeit 887 Pfarreien soll es künftig nur noch 35 Mega-Pfarreien geben. Das sieht ein Entwurf vor, den das Bistum am Freitag vorstellte.

Gottesdienst im Dom von Trier. Foto: dpa

Einen Neu-Zuschnitt der Pfarreienlandschaft hatte eine Synode des Bistums im vergangenen Jahr als Teil eines umfassenden Pakets beschlossen – nun hat eine Arbeitsgruppe einen Vorschlag erarbeitet. 26 der Pfarreien liegen demnach in Rheinland-Pfalz, zehn im Saarland.

Mit der neuen Struktur soll kirchliches Leben neu organisiert werden: In jeder XXL-Pfarrei soll es nur einen "Pfarrort" geben, an dem die Verwaltung gebündelt wird. Zudem sollen Netzwerke aus Themenzentren und anderen "Knotenpunkten" entstehen. "Zur Pfarrei der Zukunft gehört es, auch Abschied zu nehmen", sagte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg. In der neuen Großpfarrei werde es nicht mehr jeweils gleiche Angebote geben.

Der Entwurf soll bis Herbst in einer "Resonanzphase" diskutiert werden. Dazu sei eine Reihe von Veranstaltungen geplant. Ende 2017 werde Bischof Stephan Ackermann dann entscheiden. Am Freitag wurden die diözesanen Räte informiert. Zum Bistum Trier gehören rund 1,4 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland. dpa

[Ausführlicher Bericht folgt in Kürze]