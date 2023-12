Unter diesem Motto fand jüngst das diesjährige weihnachtliche Treffen der Seniorengemeinschaft 60 plus Rengsdorfer Land in der Sportsbar Auszeit in Rengsdorf statt.

Foto: Martin Sandmann

Martin Sandmann konnte 67 Seniorinnen und Senioren des Rengsdorfer Landes im weihnachtlich dekorierten Saal des Hauses begrüßen. Bruni Velden, Renate Zimmermann und Martin Sandmann erklärten die Herkunft der Weihnachtsbräuche: Adventskranz, Christkind, Weihnachtssterne, Heiligabend, Bescherung und Weihnachtsbaum. Zu jedem Brauchtum wurde gemeinsam das thematisch passende Weihnachtslied gesungen: „Zünd ein Licht an“, „Adventskranz – Adventskranz“, „Weihnachten für alle“, „Sterne der Heiligen Nacht“ und die traditionellen Weihnachtslieder „Morgen, Kinder, wird's was geben“, „O Tannenbaum“ und „O du fröhliche“.

Irmgard Kutscher erzählte eine lustige Krippengeschichte in Mundart, die allen viel Freude und Spaß bereitete. Es gab Informationen zu dem, was man an Treffen, Tagesfahrt und Mehrtagesfahrt im neuen Jahr so alles in Planung hat. Allen Programmgestaltern wurde von der Seniorengemeinschaft herzlich gedankt und es gab hierzu Weihnachtspräsente. Gisela Gibis überreichte von ihr floristisch gestaltete, weihnachtliche Blumensträuße.

Zur Verabschiedung wurde das Lied „Wir wünschen frohe Weihnacht“ und ein glückliches neues Jahr, gesungen. Die Seniorengemeinschaft 60 plus Rengsdorfer Land wünscht auf diesem Wege allen Seniorinnen und Senioren in der VG Rengsdorf Waldbreitbach ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes neues Jahr 2024.

Pressemitteilung: Seniorengemeinschaft 60 plus Rengsdorfer Land