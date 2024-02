Unkeler Stadtbürgermeister-Kandidat informiert im Internet

Unter der Adresse www.alfons-musshoff.de können sich Interessierte nun im Internet über den CDU-Bewerber für das Amt des Stadtbürgermeisters der Kulturstadt am Rhein informieren. Neben Daten zur Person gibt es unter anderem die Rubriken Aktuelles, Termine und Themen. Der neue Stadtbürgermeister von Unkel wird am 9. Juni von der Bürgerschaft gewählt.

„Kommunalpolitik ist gerade in diesen schweren Zeiten besonders wichtig. Oft sind es die vermeintlich kleinen Themen, die unsere Lebenswirklichkeit beeinflussen und verändern. Vor Ort geht es nicht darum, am großen Rad der Politik zu drehen, sondern an vielen kleinen Rädchen. In einer Zeit der weltweiten Unsicherheit kann die Kommunalpolitik dazu beitragen, den Menschen ein Stück Halt und Heimat zu geben“, schreibt Alfons Mußhoff auf seiner Homepage. Als Stadtbürgermeister will er sich mit Energie und Tatkraft für die Weiterentwicklung unserer Stadt einsetzen – damit Unkel noch lebens- und liebenswerter wird.

Pressemitteilung: CDU Unkel