Sportlich auch zur Weihnachtszeit

Foto: Karin Eisch

Die festliche Jahreszeit hat auch in Rheinbreitbach bei unserer Sportgruppe Einzug gehalten. Inmitten der vorweihnachtlichen Atmosphäre trafen sich die Mitglieder der Sportgruppe diesmal nicht zum Sport, sondern um gemeinsam die alljährliche Weihnachtsfeier zu zelebrieren und das Jahr bei gemütlichem Beisammensein ausklingen zu lassen. So ganz ohne ein Sportevent ging es dann aber doch nicht. „Lasst uns von Rheinbereitbach nach Unkel zum Weinhaus Im Lämmlein wandern“, spornte die Abteilungsleiterin, Ursula Sich ihre Truppe an. „Durchhaltevermögen, Kontinuität und Spaß machen unsere Gruppe aus – Wandern und danach gutes Essen, das passt gut zusammen“, freut sich die Trainerin Karin Eisch.

Die Frauensportgruppe des SV Rheinbreitbach, die sich regelmäßig montags und donnerstags zu verschiedenen sportlichen Aktivitäten trifft, nutzte die Weihnachtsfeier, um, auch in gelöster Atmosphäre, sich auszutauschen und einfach mal mit jedem zu klönen. Der Veranstaltungsort strahlte festlichen Glanz aus und die Dekoration trug zur vorweihnachtlichen Stimmung aller bei.

„Unsere gemeinsame Weihnachtsfeier war nicht nur ein festlicher Abend, sondern auch ein Ausdruck von Gemeinschaft und Teamgeist“, stellen Karin Eisch und Ursula Sich stolz fest. Alle verließen die Feier mit einem Lächeln im Gesicht, gestärkt durch die positive Energie, die diese besondere Zusammenkunft auszeichnete. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!

Pressemitteilung: Sportverein Rheinbreitbach