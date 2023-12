Kinder trommeln, singen und tanzen

„Wir sind Kinder einer Welt und trommeln wie es uns gefällt“ oder „Komm, wir gehen nach Tamborena“ – Eine musikalische, lebendige und erlebnisreiche Woche mit einer Reise in das Trommelzauberdorf Tamborena durften die Kinder der Kita „Strünzer Pänz“ erleben. Dafür trafen sich jeden Morgen alle Kinder im Bewegungsraum der Kita und starteten in den Tag.

Gemeinsam mit dem Trommellehrer wurde getrommelt, gesungen und getanzt. Auch schüchterne Kinder haben sich anstecken lassen und waren mit Spaß und Engagement dabei. Fürden großen Auftritt am Ende der Projektwoche in der Sporthalle am Miesgesweg haben die Kinder mit den Erzieherinnen und Erziehern in den einzelnen Gruppen Bühnenbilder und Kopfschmuck gestaltet. Außerdem wurden mit den Kindern Tänze eingeübt, wie der Giraffen-, Elefanten-, Gazellen- und Affentanz. Das gemeinsame Singen, Trommeln und Tanzen hat Freude und ein lebendiges Gemeinschaftsgefühl entstehen und die Kinder „wachsen“ lassen.

Der große Auftritt mit den farblich passenden Kostümen am Ende der Projektwoche war für alle ein aufregendes, emotionales und tolles Erlebnis. Das Publikum tanzte und klatschte zu den Rhythmen und es gab einen Riesenapplaus. Einige Kinder singen in der Kita immer noch: „Komm wir gehen nach Tamborena“, oder fragen: „Machen wir das nochmal?“. So ein schönes Projekt konnte nur durch die finanzielle Unterstützung und das Engagement des Fördervereins und der Spender möglich gemacht werden. Danke!

Pressemitteilung: Städtische Kita „Strünzer Pänz“, Linz am Rhein