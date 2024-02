Karneval im Bad Hönninger Mittwochstreff

U. Bahles-Graben U. Bahles-Graben U. Bahles-Graben U. Bahles-Graben

Der gutgelaunten Narrenschar versprach Marie-Luise Janke in ihrer Begrüßungsrede unterhaltsame Stunden. Den Reigen der Büttenreden eröffnete das karnevalistische Urgestein aus Neuwied, Fredi Winter, als „Ein Mann für alle Fälle“. Mit einem Zwiegespräch brachten zwei langjährige aktive des AWO-Karnevals, Luzie Probst und Martha Krämer als „Ein Graf und sein Diener“ die Narrenschar zu lachen. Mit viel Applaus belohnt wurde die „Hut-Couture“, eine Hut-Modenschau der besonderen Art, vorgeführt von Mannequins des AWO-Teams. Als „Nachtwächter“ trug Achim Zemke, ein aktives Mitglied der Hönninger KG, seine lustige Büttenrede in Reimform vor, die vom Publikum mit viel Beifall bedacht wurde. Im Anschluss musste Luzie Probst noch einmal in die Bütt, mit ihrem heiteren Vortrag „Im Reitstall“. Viel gelacht wurde beim Sketch von Marie-Luise Janke, Monika und Gregor Malejczyk „Frau Schmitz bei der Ärztin“. Keyboarder Friedel Labonde heizte die Stimmung des Publikums mit Karnevalsliedern an und verkürzte so die Wartezeit bis zum Empfang des Ariendorfer Prinzen „Daniel des I“ mit Gefolge. Luciano Pavarotti (Ingrid Wester) Startenor der Oper, war extra aus Italien eingeflogen um für den Prinzen eine Arie zu schmettern. Das komplette Prinzenteam und die gesamte Narrenschar waren so begeistert, dass Zugabe gefordert wurde. Im Anschluss daran ehrte Prinz Daniel I. Christl Krumscheid für Ihre Jahrzehnte geleistete ehrenamtliche Arbeit in der AWO mit dem Prinzenorden. Der musikalische Auftritt einer Abordnung der Hönninger KG ließ die gute Stimmung im kleinen Narrentempel noch weiter steigen. Auch sie ließen es sich nicht nehmen, einen Orden zu vergeben. In Abwesenheit von Hedi Sartor nahm Luzie Probst für Ihre Schwägerin den Orden, für Jahrzehnte lange ehrenamtliche Arbeit in der AWO, entgegen. Danach wurde geschunkelt, gesungen und viel gelacht. Alle waren von der guten Stimmung im kleinen Narrentempel begeistert und saßen noch einige Zeit in gemütlicher Runde beisammen.

Pressemitteilung AWO Bad Hönningen