Junge Fußballer zu Gast im Wohnzimmer des FC Kölns

Foto: Jan Hautkappe

Bei Kaiserwetter zog es die F-Jugend der JSG Wiedtal zu einer Stadionführung in das Rhein-Energie-Stadion. 27 junge Fußballer und Fußballerinnen durften auf den Trainerbänken platznehmen. Einmal Einlaufen wie ein Profi, diesen Wunsch machte der Stadionführer tatsächlich möglich und öffnete die Tore des Spielertunnels und spielte dabei die FC-Hyme. Im Vorfeld durften noch der VIP-Bereich sowie die Spielerkabinen begutachtet werden. Zum guten Schluss durfte das Ballgefühl aller Kinder im Fitnessraum der Profis an der Torwand unter Beweis gestellt werden. Wieder angekommen in Waldbreitbach freuten sich alle Nachwuchsprofis über Pommes „All you can eat“ in der Nassens Mühle.

Ob Jugendspieler, Betreuer oder Trainer, die JSG Wiedtal freut sich über weiteren Zuwachs in allen Altersklassen. Meldet euch gerne bei den Jugendleitern und schaut für ein Schnuppertraining vorbei. Informationen gibt es bei Sven Hautkappe unter Telefon 01520/234 23 70, Michael Ecker unter Telefon 0151/652 304 85 oder Tobis Weis unter Telefon 0151/201 757 42.

Pressemitteilung: JSG Wiedtal