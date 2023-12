Gemeinsam die Vorweihnachtszeit verbracht

Foto: BRH Engers/Axel Kalb

Viele der Seniorinnen und Senioren des BRH Neuwied-Engers hatten sich für dieses Jahr gewünscht, wieder einmal den Weihnachtsmarkt in Bonn zu besuchen. Gesagt, getan – und so starteten vor Kurzem 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Reise in die ehemalige Bundeshauptstadt. Zwischen Münster- und Friedensplatz erwartete alle an den festlich geschmückten Ständen ein großes Angebot kunsthandwerklicher Produkte, Geschenkartikel und auch ausgefallene exotische Lebensmittelspezialitäten. Besonders aufgefallen ist den Teilnehmern auch die große Glühweinpyramide, die heiße und leckere Getränke im Angebot hatte. Wer dem lebhaften Weihnachtsgeschehen fernbleiben wollte, fand Platz in den vielen Cafés bei Kuchen und einem Heißgetränk. Am Spätnachmittag ging es zurück und der Tag fand einen gemütlichen Ausklang mit einem leckeren Abendessen im Parkhotel „Am Schänzchen“ in Andernach.

Zum Jahresabschluss trafen sich kürzlich mehr als 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Weihnachtsfeier im Euro-Hotel Engers. Im festlich dekorierten Raum gab es einen besinnlichen Nachmittag mit weihnachtlicher Musik und kleinen lustigen Vorträgen. Eine Tombola mit ansprechenden Preisen durfte auch nicht fehlen und zum Abschluss erhielt jeder Teilnehmer einen Original „Dresdner Stollen“. Es war wiederum ein gelungener Nachmittag, der in bewährter Weise von Adi und Gertrud Geil organisiert wurde. Es gab auch schon einen kleinen Ausblick auf die geplanten Reisen in Jahr 2024 und da warten auch wieder schöne Ziele.

Pressemitteilung: BRH Engers