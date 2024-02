Gelungene Valentinsaktion am Werner-Heisenberg-Gymnasium

Mehr als 100 Rosen wurden in diesem Jahr verteilt.

Foto: Jörg Eckert

„Die Liebe ist die größte unter ihnen“ – so heißt es im Korintherbrief ---- Ganz praktisch setzt dies die Schülervertretung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums um, indem sie alljährlich jeder Schülerin und jedem Schüler anbietet, eine Rose für den Valentinstag zu bestellen und dazu einen Namen zu nennen. Die Mitglieder der SV verteilen die Rosen in allen Kursen und Klassen der Schule als Zeichen der Wertschätzung, des Dankes und der Liebe. Es ist die Liebe in all´ ihren Facetten, die diese Welt zusammenhält.

Dieses Jahr, durch den Studientag des Kollegiums einen Tag verspätet, wurden mehr 100 Rosen verteilt, denn „Es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“

Pressemitteilung: Jörg Eckert/Werner-Heisenberg-Gymnasium