Fröhliches Beisammensein beim Neujahrsempfang

Der diesjährige Neujahrsempfang der VdK Vettelschoß fand in der Gastronomie zur Post in Windhagen statt. Der Vorsitzende Josef Over begrüßte circa 40 Mitglieder und wünschte allen ein gesundes und gutes neues Jahr. Gestartet wurde mit einem leckeren Essen und fröhlichem Beisammensein, das musikalisch durch das Duo WiSu aus Erpel begleitet wurde.

Bei guter Stimmung wurde geschunkelt, gesungen und gelacht. Der Vorsitzende Josef Over und sein Stellvertreter Oskar Germscheid fanden lobende Worte für langjährige Mitglieder, die für zehn Jahre Treue ausgezeichnet wurden. Ein besonderer Höhepunkt war die Verteilung von gesponserten Produkten von der Firma Pahlke und der Firma Pertzborn.

Zum Schluss bedankte sich der Vorstand bei allen Anwesenden und vor allem bei dem Duo WiSu für die stimmungsvolle musikalische Begleitung. Am Ende waren sich alle Teilnehmer einig: Es war ein toller Nachmittag.

Pressemitteilung: Oskar Germscheid / VdK Vettelschoß