Erster Vorsitzender im Amt bestätigt

Die alljährliche Jahreshauptversammlung des Motor-Yacht-Clubs Neuwied (MYCN) fand in diesem Jahr in der Gaststätte Bootshaus an der Rheinbrücke statt. Da genügend Mitglieder den Weg zur Versammlung gefunden hatten, konnte der erste Vorsitzende Dr. Manfred Neitzert ohneUnterbrechung die Versammlung eröffnen. Der im vergangenen Jahr nur für ein Jahr gewählte erste Vorsitzende wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Somit ist man wieder im satzungsgemäß vorgegebenen Zweijahresrhythmus, auch bei diesem wichtigen Posten. Als neuer Beisitzer konnte Bernd Brodersen gewonnen werden – somit ist der neue Vorstand um Dr. Neitzert komplett. Als Kassenprüfer wurde das bewährte Team aus Helmut Niemann und Dietmar Ehl nochmals für zwei Jahre gewählt.

Der scheidende Beisitzer Bernd Feuerpeil wurden mit der goldenen Ehrennadel des MYCN ausgezeichnet. Er war, mit Unterbrechungen, seit 2005 im Vorstand in verschiedenen Positionen für den Club tätig. Mit Vorstellung der zahlreichen geplanten Aktivitäten für die Saison 2024 endete der offizielle Teil der 61. Jahreshauptversammlung des Neuwieder Yachtclubs. Das von Markus Fischbach, dem Koch und Wirt der Bootshaus-Gaststätte, hervorragend angerichtete kalt-warme Buffett mit guter deutscher Küche ließen sich die Anwesenden schmecken. Mit maritimen Gesprächen der Wassersportler klang der Abend gemütlich aus.

Pressemitteilung: Motor-Yacht-Club Neuwied