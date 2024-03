Droppy zu Besuch bei den Wackelzähnen

Anzeige

Die Katholische Kita St. Pantaleon in Unkel/Scheuren liegt im BHAG-Trinkwasserversorgungsgebiet. In der Einrichtung arbeitet das Kita-Team rund um Leiterin Julia Durben nach dem Grundgedanken von Maria-Montessori: „Hilf mir es selbst zu tun“. Dieser Grundsatz lässt sich wunderbar mit den Prinzipien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Beziehung setzen. Denn BNE möchte jedem Einzelnen die Möglichkeit eröffnen, sich Werthaltungen, Kompetenzen und Kenntnisse anzueignen, die für eine selbstwirksame Gestaltung einer zukunftsfähigen Welt erforderlich sind. Die lebenswichtige Bedeutung der Ressource Wasser kennen und schätzen zu lernen, stand daher für die Vorschulkinder, in der Kita liebevoll Wackelzähne genannt, für den Monat März im Vorschulprogramm.

BHAG-Projektleiterin Maria-Elisabeth Loevenich wurde von den Kindern herzlich aufgenommen und gleich zu Beginn ausführlich über den Stand der „wackelnden Zähne“ der Fünf- und Sechsjährigen informiert. Am Aktionstag gestaltete Loevenich die Kita eigene Turnhalle für die Kinder zum Lernraum über die lebenswichtige Bedeutung der Ressource Wasser aus. Der Schwerpunkt lag insbesondere auf den Bedürfnissen für ein gesundes Leben von Menschen, Tieren und Natur. Lieder, Musikinstrumente, Plakate, Wasserproben, Experimentiermaterial und „Kuschel-Wassertropfen“! Das alles hatte Loevenich für diesen Tag mit in die Kita gebracht, um die Turnhalle in einen Lernraum zu verwandeln, der einen direkten Bezug zur Lebenswelt der Kinder verdeutlichte. „Am Ende des Workshops wissen die Kinder, dass das Unkeler Trinkwasser im BHAG-Wasserwerk in Bad Honnef aus Grundwasser und Uferfiltrat hergestellt und durch lange Rohrleitungen in die Kita gepumpt wird“, sagt Loevenich. Damit keiner das gute Wasser in Flaschen nach Hause tragen muss! Die Wackelzähne stellen dann bei einem Geschmackstest im Verlauf des Workshops fest: Das Bad Honnefer Wasser sieht nicht nur richtig durchsichtig aus, sondern es lässt sich auch in seinem guten Geschmack nicht von Quellwasser aus einer Flasche unterscheiden. Mit einem Mini-Wasserlabor untersuchen sie noch den Ausgleichswert des Wassers und denken über die regionale Ursache für die Wasserhärte im BHAG-Trinkwasser nach. Sie verstehen auch, dass viel Arbeit hinter der Trinkwasseraufbereitung steckt, insbesondere bei der vielen Wasserverschmutzung, die ihnen immer wieder im Alltag begegnet. Ein wichtiges Detail, um die Bedeutung sauberen Wassers für ihre persönliche Lebenswelt besser zu verstehen und am Ende des Tages die Freundschaft mit dem BHAG-Wassertropfen „Droppy“ einzugehen.

Als Droppies Vorschul-Freunde wollen sie ihm von nun an helfen, Wasserverschmutzung zu vermeiden. Dazu werden sie versuchen keine leeren Verpackungen, Plastikflaschen und Bonbonpapier mehr in der Natur herumliegen zu lassen und keine Hygieneartikel mehr in die Toilette zu werfen. Die Wackelzähne bitten ihre Freunde und Familien hierbei um Unterstützung. „Denn sonst ist irgendwann die ganze Welt vermüllt und wir werden krank“, so die Worte eines der hoch motivierten „Wackelzähne“.

Der BHAG „Wasser-Workshop“ ist ein Beitrag zur Verankerung der Bildung für nachhaltige Entwicklung auf kommunaler Ebene. Damit leistet die BHAG einen aktiven Beitrag zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele (UN-SDG`s) SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen), SDG 4 (Hochwertige Bildung) und SDG 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen).

Pressemitteilung: Bad Honnef AG