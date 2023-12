Der Nikolaus zu Gast im Regenbogenland

Kita-Leiterin Britta Baumann-Peikert musste den Nikolaus nicht lange vorstellen. Die Kita-Kinder erkannten ihn sofort und lauschten andächtig seinen Worten. Foto: Nina Wambach

Aufgeregt erwarteten die Kinder der Tagesstätte Regenbogenland Erpel den Besuch vom Nikolaus in ihrer Einrichtung. Vielleicht wusste er ja, was mit den Weihnachtsstrümpfen der Kinder passiert ist, die am Vortag wie durch Zauberhand aus den Fluren verschwunden waren. Als der große Moment endlich kam, wurden die Kinder gruppenweise in den festlich geschmückten Spielflur geführt und staunten nicht schlecht, als sie den echten Nikolaus mit seinem beeindruckenden Rauschebart vor dem liebevoll geschmückten Christbaum entdeckten.

Sofort wurden seine Bischofsmütze, sein Krummstab und das prächtige goldene Buch von den Kindern erkannt. Aus diesem las er auch direkt ein paar lobende Worte vor – und auch das Geheimnis der verschwundenen Socken konnte tatsächlich gelüftet werden. Jedes Kind wurde einzeln zum Nikolaus gerufen und bekam seinen mit Leckereien gefüllten Nikolausstrumpf zurück. Neben den individuellen Strümpfen hatte der Nikolaus auch Überraschungen für die Gruppen der Kita parat. Gemeinsam packten die Kinder die Päckchen aus und testeten die Geschenke direkt ausgiebig

Danach versammelten sich alle an festlich gedeckten Tischen, um gemeinsam zu frühstücken. Mandarinen, Spekulatius und Lebkuchen sorgten für festliche Stimmung und fröhliche Gesichter. Der Besuch vom Nikolaus im Regenbogenland wird den Kindern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Inmitten von Freude, Geschenken und gemeinsamem Genuss schufen sie unvergessliche Momente, die die Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest weiter steigern.

Pressemiteilung: Förderverein Kita Regenbogenland Erpel