Wunderbares Konzert mit dem Chor Pianoforte

In der Kirche des Herz-Jesu-Hauses veranstaltete der Förderverein erneut ein besonderes Benefiz-Konzert. Der sozial engagierte Chor Pianoforte erhob unter der Leitung von Torsten Schambortski seine Stimme für die Bewahrung der Schöpfung und das Thema Nachhaltigkeit. Neben bekannten Pop-Songs wie „Heal the world“, „From a distance“ oder „A million dreams“ interpretierte der Chor unter anderem Lieder wie „Mensch“ von Grönemeyer, „Wunder“ von Nena und das Lied vom Nicht-Verstehen von Maybebop. Unterstützt wurde er dabei von den Solistinnen Jennifer Becker, Simone Schroers und Anna Theisen sowie der Flötistin Lisa Weber. Es war ein besonderes Erlebnis für die mehr als 300 Besucher in der Kirche, die sich für das schöne Konzerterlebnis mit lang anhaltendem Applaus sowie einer hohen Spendenbereitschaft bedankten. Es kamen rund 2200 Euro zusammen.

Die Erlöse des Abends fließen in die technische Ausstattung einer Wohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz. Geschäftsführerin Claudia Schönershoven erklärte, dass hier soll ein sogenanntes „Schutzengel-System“ eingeführt werden soll und bedankte sich ganz herzlich bei den Akteuren des Abends. Paul Kreutz, der erste Vorsitzende des Fördervereins, freut sich über den doppelten Benefiz des Abends: „Mit dieser Kulturinitiative können wir vielen Menschen eine Freude bereiten und die Kultur in unserer Region stärken. Die Erlöse der Veranstaltungen wiederum kommen im Herz-Jesu-Haus immer der notwendigen Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen zugute!“

Wer selbst einen Beitrag für die vielfältigen Ziele des Fördervereins leisten möchte, kann dies gern tun und sich auf der Homepage des Herz-Jesu-Hauses www.herz-jesu-haus.de hierzu informieren.

Pressemitteilung: Herz-Jesu-Haus Niederfell