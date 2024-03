Polizei-Alarm bei den Grashüpfern

Kürzlich starteten die Grashüpfer der Kita Arche Noah in Kettig in einen erlebnisreichen Vormittag: Frau Schmitz von der Polizeidienststelle Andernach war zu Besuch. In der Mitteilung heißt es: „In der Turnhalle erzählte sie uns welche Aufgaben ein Polizistin oder ein Polizist hat. Die Kinder interessierten sich auch für ihre Ausrüstung, die sie bereitwillig zeigte. Spielerisch wurde den Kindern dann erklärt, wie man sich richtig im Straßenverkehr verhält – Anschnallen im Kindersitz oder nach links-rechts-links schauen, um sicher über eine Straße zu kommen.

Nach der Theoriestunde ging es am nächsten Morgen zum Üben nach draußen an die Straße. Hier zeigten die Grashüpfer ihr erworbenes Wissen und meisterten ihre Aufgabe. Am Donnerstag fuhren wir dann mit dem öffentlichen Bus nach Andernach, um dort die Polizeidienststelle zu erkunden. Von Frau Schmitz wurden wir empfangen. Nach der Begrüßung ging es in den Zellentrakt, zur Spurensuche mit Fingerabdruck, Besichtigung eines Polizeiautos und eines Polizeibus. Für die Kinder leuchtete auch das Blaulicht. Jedes Kind erhielt zur Erinnerung einen Kindergarten-Polizeipass. Vielen Dank an Frau Schmitz von der Polizeidienststelle Andernach für diese tolle Aktion!“

Pressemitteilung: VG Weißenthurm