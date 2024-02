Musikalischer Impuls zur Fastenzeit

Foto: Ruth Rausch

Kürzlich lud der Wander- und Mandolinenclub Hirundo Rhens zu einem musikalischen Impuls zur Fastenzeit unter dem Thema „Zeit für Veränderung“ in die Pfarrkirche St. Theresia Rhens ein. Wir freuen uns sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt waren. Unter der musikalischen Leitung von Ruth Rausch wurden instrumentale Stücke und Lieder zum Mitsingen gespielt. Die inhaltliche Gestaltung wurde von uns erarbeitet. Mit besinnlichen, zum Nachdenken anregenden Texten wollten wir an diesem „gottesdienstfreien Wochenende“ auf die Fastenzeit einstimmen: „Zeit für Veränderung“ – ein einzelner Mensch kann nie die ganze Welt verändern, aber es ist wichtig, dass unsere kreativen, positiven Seiten mehr zum Ausdruck kommen – wir unsere eigene kleine Welt bunt einrichten. Sobald wir das geschafft haben, wird sich unser Umkreis wie von alleine ändern.

Uns hat die Gestaltung dieses Wortgottesdienstes viel Freude bereitet und die große positive Resonanz war eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit.

Pressemitteilung: Wander- und Mandolinenclub Hirundo Rhens