Karneval auf der Karthause gefeiert

55 Karthäuser freuten sich kürzlich auf die Karnevalssitzung von der AWO Karthause in Zusammenarbeit mit dem Jugend- und Bürgerzentrum.

Foto: Lutgart Van Damme

Der Saal war hübsch geschmückt als pünktlich um 15.33 Uhr der Sitzungspräsident, Thorsten Schneider, zusammen mit Birgit Korn-Möckel den Startschuss für Kaffee mit – selbstverständlich – Berlinern gab. Ab 16.11 Uhr ging es dann richtig los. Tanzgruppen und Büttenredner wechselten sich ab mit Schunkelmusik aus der hauseigenen Musikanlage des Jubüz’s. Das Funkenmariechen Melissa präsentierte dem Publikum einen Solotanz und die Sweet Lions erfreuten mit einem Gardetanz. Beide gehören zu Narrenzunft Grün Gelb. Die Kinder- und Jugendtruppe und die Showtanzgruppe der Große Koblenzer Karnevalsgesellschaft zeigten sich als friedliche Piraten und enthüllten, was so in der Unterwasserwelt los ist.

Foto: Lutgart Van Damme

Der Jahresrückblick von Elke Schegel, die Äußerungen einer gestressten Ehefrau (Christa Geiges) sowie der Besuch eines Weihbischofes (Gerd Geiges) und Detlef Pilger als Pastor begeisterten die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer. Michael Bordelle kurbelte die Stimmung noch mehr an mit seinen Liedern in Moddersproch. Auch das Tollitätenpaar mit Prinz Dirk und Confluentia Jenny gaben sich mit ihrem Gefolge die Ehre und verteilten ihre gemeinsamen Orden an verdiente Vorstandsmitglieder. Aber damit nicht genug, es kam ein zweites Prinzenpaar zu Besuch: Prinz Marcel und Prinzessin Kristina vom närrischen Bergdorf hatten trotz Brückenprobleme den Weg auf die Karthause gefunden und verbreiteten mit ihrem Auftritt richtig gute Laune.

„Was für eine tolle Truppe ist das“, versicherten alle einstimmig und riefen den Arzheimern aus Sympathie ihr „Helau“ zu statt das Koblenzer „Olau“. Ein besonderes Dankeschön gilt den Sponsoren, die diese kostenfreie Veranstaltung möglich machten. Der Vorstand der AWO unter Leitung von Ingrid Hahn hofft, dass es auch in der Zukunft möglich sein wird, den Karneval gemeinsam zu feiern.

Pressemitteilung: Lutgart Van Damme