Hildegard-von-Bingen-Schule Koblenz feiert Karneval

Foto: Christopher Bündgen

Auch in diesem Jahr verwandelte sich der Mehrzweckraum der Hildegard-von-Bingen-Schule Koblenz am Schwerdonnerstag in eine bunte Karnevalsarena. Gekonnt führten die Schülersprecher als Sitzungspräsidenten durch ein buntes Programm, das die einzelnen Klassen vorbereitet hatten. Und das hatte vom Quiz-Twister über Liedererraten bis zum Schulleiter-Suchen einiges zu bieten. Für die passende Musik sorgte die Lehrerband, für ordentlich Stimmung zum Auftakt die große Hildegard-von-Bingen Gardegruppe. Die insgesamt vierstündige Sitzung stimmte die gesamte Schulgemeinschaft gelungen auf das Karnevalswochenende ein.

Schulleiter Thomas Schmitz zeigt sich begeistert: „Das war heute wieder ein äußerst gelungener Schulkarneval. Lehrer, Mitarbeiter, Schüler – alle sind heute Morgen kostümiert und mit bester Stimmung in die Schule gekommen. Diese Stimmung hat sich den gesamten Vormittag durchgezogen. Es ist großartig zu sehen, wie die ganze Schulgemeinschaft an solchen Tagen zusammenkommt, miteinander singt, lacht und tanzt. Diese Gemeinschaft macht uns als Schule aus!“

Auch Verbindungslehrerin Verena Walmroth, die für die Organisation der Karnevalssitzung verantwortlich war, zeigt sich äußerst zufrieden: „Die Schüler haben mit großem Engagement und Eigeninitiative diesen Schulkarneval auf die Beine gestellt. Dafür ein großes Dankeschön! An solchen Tagen kommen Schüler aller Klassenstufen und Ausbildungsgänge zusammen. Sowas bringt uns als Schulgemeinschaft noch näher zusammen. Und das Wichtigste: Alle hatten Spaß an der Freude. Damit halten wir auch an der Hildegard-von-Bingen-Schule die gute Tradition des rheinischen Karnevals hoch."

Pressemitteilung der Hildegard-von-Bingen-Schule Koblenz