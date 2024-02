Feierliche Siegerehrung beim Biberwettbewerb

Axel Horzinek (von links), Udo Klingelhöfer, Jonathan Düro (6b), Benedikt Biernaum (7b) und Sarah Groß (6b). Foto: Julia Kübler

In einer feierlichen Siegerehrung wurden die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Biberwettbewerbs an der Integrative Realschule plus (IRSP) Konrad Adenauer geehrt. Unter den zahlreichen talentierten Schülerinnen und Schülern ragten besonders Benedikt Bierbaum, Jonathan Düro und Ignas Bacevicius als Schulsieger hervor. Auch Sarah Groß wurde als bestes Mädchen des Wettbewerbs ausgezeichnet.

Der Biberwettbewerb ist ein bundesweiter Informatikwettbewerb, an dem in diesem Jahr insgesamt 510.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland teilgenommen haben. Der Wettbewerb hat einen festen Platz im Schulkonzept der IRSP Konrad Adenauer und dient der Förderung von Kompetenzen im Bereich der Informatik.

Die Schulleitung Herr Klingelhöfer und der MINT-Koordinator Axel Horzinek sind stolz auf die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler und freuen sich über das große Interesse am Biberwettbewerb. Die Teilnahme an solchen Wettbewerben ermöglicht es den Jugendlichen, ihre Fähigkeiten im Bereich der Informatik zu erproben und weiterzuentwickeln.

Benedikt Bierbaum, Jonathan Düro, Ignas Bacevicius und Sarah Groß haben mit ihrem Engagement und ihrer Leistungsfähigkeit beeindruckt. Sie haben gezeigt, dass sie über ein großes Potenzial im Bereich der Informatik verfügen und sich erfolgreich in einem anspruchsvollen Wettbewerb behaupten können.

Die IRSP Konrad Adenauer wird auch in Zukunft den Fokus auf die Förderung von Kompetenzen im Bereich der Informatik legen und ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, ihr Interesse an digitalen Themen weiter zu vertiefen.

Pressemitteilung: IRSP Konrad Adenauer