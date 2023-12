Erneut Spende statt Karten

Jugendpflegerinnen Lisa Schmidt (von links) und Ormina Somo sowie Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz bei der Spendenübergabe. Foto: Fredrick Gasana

Auch 2023 verzichtet das Generationenzentrum auf das Versenden postalischer Weihnachtsgrüße an Kooperationspartner, Lieferanten und Schnittstellen. Wie bereits im vergangenen Jahr hat man sich entschieden, stattdessen einen „guten Zweck“ vor Ort zu suchen und mit einer finanziellen Spende zu unterstützen.

In diesem Jahr fiel die Wahl auf die Offene Jugendarbeit in Vallendar. Hier sollen mit dem Betrag kleine Geschenke für die Kinder und Jugendlichen realisiert werden. Im Gespräch zwischen Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz vom Generationenzentrum und den Jugendpflegerinnen der Offenen Jugendarbeit, Lisa Schmidt und Ormina Somo, wurden auch Ideen für eine zukünftige Zusammenarbeit besprochen. Das Generationenzentrum möchte ganz bewusst die Begegnungen zwischen den Senioren und Kindern und Jugendlichen fördern. So gibt es bereits eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte Wildburg. Die Idee für das kommende Jahr mit der Offenen Jugendarbeit ist ein Kochprojekt, bei dem die alten Menschen gemeinsam mit den Jugendlichen kochen und dann gemeinsam speisen. Hier werden die Jugendpflegerinnen und das Generationenzentrum in den kommenden Wochen in die Planung gehen. „Wir freuen uns sehr, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen“, sagte Lefkowitz bei der Spendenübergabe abschließend.

Pressemitteilung: cusanus traegergesellschaft trier