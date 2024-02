Einen Blick hinter die Kulissen geworfen

Foto: Norbert Steinmetz

Vor der Führung erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kürze einen Einblick in die Geschichte von Globus. Im Jahre 1828 wurde von Franz Bruch ein Kolonialwarenladen im Saarland eröffnet. 1865 übertrug er die Geschäftsführung seinem Sohn Joseph Adam. Bis heute übernahmen die folgenden Nachkommen von Franz Bruch die Leitung des Unternehmens. Globus ist das einzige Unternehmen (Lebensmitteleinzelhandel) in Familienbesitz. Der Stammsitz des Unternehmens befindet sich in St. Wendel. Die meisten Globus-Märkte findet man im Saarland, Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen.

Während der Führung durch den Markt erhielten die Teilnehmenden in den Abteilungen der Bäckerei und Metzgerei ausführliche Informationen. Hervorzuheben ist, dass Globus unter anderem großen Wert auf regionale Produkte und Nachhaltigkeit legt. Alle waren der Meinung, dass es eine interessante Veranstaltung war.

Pressemitteilung: plus/minus 60 aktiv