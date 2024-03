Eichendorff musiziert für Ruanda

Mit einem großen Festkonzert startete das Eichendorff Gymnasium kürzlich musikalisch in das zweite Schulhalbjahr. Über 100 Schüler standen beim diesjährigen Winterkonzert auf der Bühne und überzeugten das Publikum in der vollbesetzten Aula der Schule mit ihren Darbietungen. Eröffnet wurde das Programm vom Sinfonieorchester, das drei ganz besondere Werke der Orchesterliteratur vortrug: Die „Antice dance ed Aria“ des italienischen Spätromantikers Ottorino Respighi (1879 bis 1936) und die Filmmusik von „Genesis“ des italienischen Komponisten Rossana Galante (geb. 1967). Die jungen Musiker spielten dabei unter Leitung von Ulrich Will mit viel Energie und großem Klangsinn.

Ein weiterer musikalischer Höhepunkt war der Auftritt der jungen Gitarristin Fenja Krauthakel, Schülerin der Jahrgangsstufe 12 und Preisträgerin des Bundeswettbewerbes Jungend Musiziert. Fenja trug die Fantasie von Silvias Leopold Weiss und die Milonga aus der Suite de la Plata von Máximo Diego Pujol stilsicher und ausdrucksstark vor. Das Publikum lauschte den schönen Gitarrenklängen in konzentrierter Stille.

Den Schlussakkord des festlichen Konzertes setzten die Chöre des Eichendorff, der Unterstufenchor (Klassen 5 und 6, Leitung Irene Birowicz und Herman Wagener), der Mittelstufenchor (Klasse 7 bis 9) und der Oberstufenchor (Klassen 10 bis 13, Leitung: Matthias Gietzen und Herman Wagener). Das vielfältige Programm enthielt neben peppig vorgetragenen Spirituals wie O happy day auch das recht anspruchsvolle Gloria der Misa de Buenos Aires, eine Reverenz an den argentinischen Tango. Dem in allen Stimmen gut besetzten, etwa 80 Schüler umfassenden Schulchor, gelang es, den Ausdruck des Gloria wirkungsvoll mit den Tangorhythmen zu verbinden. Das Publikum dankte mit großem Applaus. Und zum abschließenden Höhepunkt gab es noch zwei Werke des englischen Komponisten John Rutter, dessen Friedensappell in The Lord bless you and keeps you sehr emotional und intonationssicher von allen drei Chören gemeinsam vorgetragen wurde.

Unter herzlichen Applaus wurden die Schüler der Jahrgangsstufe 13 verabschiedet, die bei diesem Konzert ihren letzten Auftritt in den Ensembles hatten. Und das begeisterte Publikum spendete 1250 Euro großzügig für Aktion Tagewerk und die dadurch unterstützte Partnerschule in Ruanda.

Pressemitteilung Eichendorff Gymnasium