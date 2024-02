Die Narren von St.-Beatus boten ein tolles Programm

Foto: Herrmann Schäfer

Traditionsgemäß eröffneten die Narren Clowns mit einem schwungvollen Tanz den bunten Reigen. Sie bereiteten so die Zuschauer auf ein fantastisches Programm vor, bei dem ein Höhepunkt den anderen jagte. So erfuhr das Publikum, wie man sich als Frau fühlt, die gerade erst den Führerschein gemacht hat und was eine Haarstylistin alles zu bieten hat. Nachdem musikalisch die Liebe an Koblenz erklärt wurde, hatten sich die Schwestern wieder viel zu erzählen. Auch von den Wehwehchen des Älterwerdens wurde berichtet, bevor das Solomariechen der NZGG-Karthause einen gekonnten Tanz darbot. Wie die kfd-Frauen sich die Kirche in Zukunft vorstellen, kam beim Besuch des Weihbischofs zum Ausdruck. Danach durfte das Publikum einen Blick in den Alltag eines Altenheims werfen, wobei kein Auge trocken blieb. Die Trauer-Weiber, die sich aber im Laufe der Jahre zu fidelen Mädels entwickelt haben, brachten das Publikum nochmal richtig in Schwung und gaben noch einen Blick in ihr lockeres Leben frei. Natürlich war auch der Besuch von Prinz Dirk dem Vollblutgeck mit Liebe zum Eck und Confluentia Jenni mit Gefolge ein Glanzpunkt der Sitzung.

Die Sitzung endet standesgemäß mit dem Schängel-Lied und alle Mitwirkenden bedankten sich beim Publikum und freuen sich, alle Närrinnen und Narren im nächsten Jahr wieder im JuBüz zu begrüßen, wenn es wieder heißt: „Die Narren von St.-Beatus sind los!“

Pressemitteilung: kfd St.-Beatus