Bundesbankbunker in Cochem-Cond besucht

Foto: Barbara Kreckler

Der Bunker wurde zur Zeit des kalten Krieges von 1962 bis 1965 erbaut. Man befürchtete, dass durch große Mengen von Falschgeld die Stabilität der deutschen Volkswirtschaft geschwächt werden könnte und das Land in große Schwierigkeiten bringen würde. Für diesen Fall wurden 25 Milliarden Deutsche Mark in 10, 20, 50 und 100 DM-Scheinen in der Ersatzwährung im Bunker eingelagert. Der Bunker war mit zwei großen Büro- und Lebensräumen, wie Küche, Schlafräumen und mehr für einen längeren Aufenthalt eingerichtet. Im Notfall war eine schnelle Verteilung der Ersatzwährung für die deutsche Wirtschaft erforderlich. Der Bunker ist also ein wichtiges Zeugnis deutscher Geschichte.

Nach dem Besuch des Bunkers stand eine Führung durch die historische Senfmühle auf dem Programm. Zum Abschluss besuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Weihnachtsmarkt in Cochem.

Pressemitteilung: plus/minus 60 aktiv