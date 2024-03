Bewohnerbeirat aus dem Herz-Jesu-Haus beim Inklusionsgespräch

Die Veranstaltung stand im Kontext der Fortschreibung des „kommunalen Aktionsplanes“ der Stadt Koblenz sowie des Landkreises Mayen-Koblenz. Zentrales Thema der Veranstaltung war die Inklusion von Menschen mit Behinderung und die Frage, was diese Zielgruppe braucht, um in den verschiedenen Bereichen des Lebens besser eingebunden zu werden und mitmachen zu können. Um an dieser Fragestellung zu arbeiten wurden drei verschiedene Workshops mit den Themen „Politische Teilhabe“, „Teilhabe im Alltag“ und „Digitale Teilhabe“ angeboten. Die Workshops waren in „leichter Sprache“ gestaltet, sodass sich jeder gut beteiligen konnte und ein reger Austausch stattfand.

Gerahmt wurde die Veranstaltung von mehreren Expertenvorträgen von Vertretern von Stadt und Landkreis, der Landesbehindertenbeauftragten sowie Mitarbeitern des PIKSL-Labors in Andernach. Außerdem gab es zahlreiche Informationsstände, an denen Beiräte und andere Selbstvertretungsorgane ihre Arbeit vorstellen und Kontakte knüpfen konnten. Auch der Bewohnerbeirat des Herz-Jesu-Hauses nutzte die Gelegenheit, seine Arbeit und Projekte des vergangenen Jahres in einer bebilderten Präsentation in leichter Sprache vorzustellen. Am Ende des Tages waren sich alle einig, dass es eine gelungene Veranstaltung mit einem interessanten Austausch und vielen neuen Impulsen war.

Pressemitteilung Herz-Jesu-Haus