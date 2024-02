BDH-Klinik empfing erneut schottischen Besuch

Nicht nur der Ärztliche Direktor Dr. Guido Ketter (links) freute sich über den Besuch der Mitglieder der schottischen Maybole Pipe Band und der Highland Dancerin (fünfte von rechts) in der BDH-Klinik Vallendar. Foto: BDH-Klinik Vallendar/Andrea Feix

Wie bereits im vergangenen Jahr hat die schottische Maybole Pipe Band am Rosenmontag vor der BDH-Klinik Vallendar für gute Stimmung gesorgt. Gegen Mittag waren alle Interessierten herzlich eingeladen, vor den Eingang Heerstraße zu kommen und den ungewohnten Tönen zu lauschen.

Mit ihren Dudelsäcken und Trommeln sorgten die in traditionellen Kilts des Clans MacPherson gekleideten Musiker bei Personal, Patienten und Passanten für Unterhaltung. Mit von der Partie war diesmal auch eine 14-jährige Highland Dancerin, die zu zwei Liedern eine kleine Kostprobe ihres Könnens dargeboten hat und in diesem Jahr an der Highland Dance Weltmeisterschaft teilnehmen wird.

Auf die Beine gestellt wurde der Auftritt von Klinikmitarbeiterin Andrea Feix, deren Familie in einem freundschaftlichen Verhältnis zu den Musikern steht. Denn bereits seit 30 Jahren reisen Mitglieder der Pipe Band aus Maybole über die Karnevalstage nach Urmitz und nehmen in der Region an Karnevalsveranstaltungen teil.

Pressemitteilung: BDH-Klinik Vallendar