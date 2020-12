Archivierter Artikel vom 25.05.2020, 07:00 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Montag

Auch wenn die Zahlen am Wochenende positiv stimmen konnten, so blieb doch ein ungutes Gefühl: An einigen Orten in Deutschland flackerte nach Veranstaltungen oder Restaurantbesuchen wieder die Gefahr des Virus auf. Klar ist: Stärkere Lockerungen auch in Rheinland-Pfalz dürfen erleichtert, aber müssen vernünftig genossen werden. Wir geben einen Überblick.