Archivierter Artikel vom 19.05.2020, 06:15 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Dienstag

Rheinland-Pfalz ist wieder Reiseland: Nach zwei Monaten Schließung wegen der Corona-Pandemie sind am Montag Hotels, Jugendherbergen und Campingplätze wieder geöffnet worden. Viele der rund 4000 Betriebe werden erst am Mittwoch oder Donnerstag zum Christi-Himmelfahrt-Wochenende an den Start gehen. Wie ist die Lage am Dienstag? Wir geben einen Überblick.