Die Mitglieder der Gruppe 83 präsentiert das Keramikmuseum Westerwald derzeit mit ihren ganz unterschiedlichen Positionen. Spannend dabei: In der Ausstellung wurden deren Arbeiten so arrangiert, dass sie aufeinander reagieren, dadurch immer wieder Anknüpfungspunkte und Eigenheiten herausstellen – wie hier in Form der mal locker, mal streng strukturierten Lochgefäße von Petra Bittl (von links) und Fritz Vehring. Foto: Helge Articus