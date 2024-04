Plus Koblenz

„Hitverdächtig“ oder: Wenn Liebeslieder Leben retten – Interview mit Dr. Pop vor dessen Auftritt in Koblenz

i Dr. Pop kombiniert in seinem Programm Comedy mit Songs und Kuriositäten aus der Musikgeschichte. Dabei steht und sitzt er auch selbst an Klavier und Synthesizern, beantwortet zudem Fragen aus dem Publikum. Foto: Marvin Ruppert

„Musik-Comedy-Stand-up-Show“: So bezeichnet Markus Henrik alias Dr. Pop sein aktuelles Programm „Hitverdächtig“, in dem der studierte Musikwissenschaftler allerlei Kurioses aus der Geschichte des Genres auf die Bühne bringt, zudem auch zahlreiche Samples vorträgt. Am Sonntag, 5. Mai, ist der Popdoktor um 19 Uhr im Koblenzer Kulturclub Café Hahn zu Gast. Wir haben uns vorab mit ihm unterhalten – über Koalabären, den Barry-White-Effekt und Taylor Swift.