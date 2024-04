Plus Bendorf

Im künstlerischen Dialog bei „Nexus V“: Wie die ark-Mitglieder der Sayner Hütte ihre Geschichten entlocken

i Unter den 31 gezeigten Positionen in der „Nexus“-Ausstellung findet sich auch jene von Daniela Polz, die die Originalschuhe der ehemaligen Hüttenarbeiter aus Keramik nachgegossen hat. Foto: Daniela Polz/Isa Steinhäuser

Wer die Sayner Hütte in Bendorf noch nicht kennt, sollte das nachholen. Wer glaubt, sie zu kennen, sich nicht zu sicher sein, denn: In ihrer neuen „Nexus“-Ausstellung treten Mitglieder und Gäste der Arbeitsgruppe rheinland-pfälzischer Künstler (ark) in einen künstlerischen Dialog mit dem Industriedenkmal, der teils humorvoll, stets spannend, ja, innovativ gerät – und dabei auch weniger bekannte Facetten des historischen Gebäudeensembles beleuchtet.