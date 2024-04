Plus Koblenz

So war die Premiere von „Comedyflash“ in Koblenz: Jour Wix im Gecko-Keller

Von Finn Holitzka

i Act-Out nennen es die Comedians, wenn man einen Witz durch Mimik und Gestik untermalt. In Aktion: Nico Krombach. Foto: Kevin Ruehle

Absurde Anekdoten, lässiger Stil: In der neuen Reihe „Comedyflash" in Koblenz testen junge Comedians ihr frisches Material – und Moderator Reda Salahdine die Schlagfertigkeit des Publikums. Eindrücke von der Premiere in der Gecko Lounge.