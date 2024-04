Plus Koblenz

Zum Vorstellungsgespräch auf den Inseln der Kunst: Neue AKM-Mitglieder zeigen ihre Arbeiten in Koblenz

i In der Ausstellung findet sich auch diese Installation Barbara Gröbls, ein „Ei“ betiteltes Symbol für Geburt und Neustart. Foto: Stefan Schalles

Es ist inzwischen gute Tradition, dass sich die neuen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein (AKM) in einer eigenen Werkschau vorstellen. Die Grundregeln eines geglückten Kennenlernens gelten dabei auch in diesem Fall: Man will sein Profil schärfen, Interesse wecken, natürlich auch die eigenen Stärken betonen. Was den AKM-Neulingen zwischen konservierten Korallenzweigen, vertonten Vulkanausbrüchen und bemalten Geldnoten ganz gut gelungen ist.