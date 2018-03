DGB will gegen Neonazis in Koblenz mobil machen

Wenn die Neonazis am 18. August durch Koblenz marschieren, soll ihnen eine Welle des Protests entgegenschlagen. Die Region Koblenz des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) plant für die Zeit von 11 bis 13 Uhr eine Gegenkundgebung mit 400 bis 500 Teilnehmern. Der Gewerkschaftsbund versucht, möglichst viele gesellschaftliche Gruppierungen mit ins Boot zu holen.

Die Kundgebung wurde für den Bahnhofsvorplatz angemeldet – "und das heißt möglicherweise, dass wir auf die Neonazis treffen", sagt Edith Sauerbier, Organisationssekretärin der Region Koblenz des DGB. Und das ist so gewollt, auch wenn die Polizei die verschiedenen Gruppierungen an diesem Tag tunlichst voneinander fernhalten will. "Ich möchte, dass wir wahrgenommen werden von den Neonazis", sagt Sauerbier, auch wenn ihr das Spannungspotenzial bewusst ist. Deshalb betont sie auch: "Wir rufen auf zu einer friedlichen, gewaltfreien Kundgebung – aber das heißt nicht, dass sie leise wird."

Für ein angstfreies Koblenz

Der DGB will eintreten für ein angstfreies Koblenz – und mit diesem Anliegen rennt er nach eigener Aussage offene Türen ein. Ob religiöse Gemeinschaft oder politische Partei, ob Verein oder Gewerkschaftler: "Uns kommt überall Wohlwollen entgegen." Ganz unterschiedliche Gruppen sollen für den Protest gegen rechts vereint werden. Der DGB hat gestern einen Aufruf unter dem Motto "Gegen rechts – keine Toleranz für Intoleranz" verschickt und hofft nun, dass möglichst viele Gruppierungen ihn unterzeichnen und außerdem in ihren eigenen Reihen für den Protest werben.

Freude über weitere Aktionen

Dass der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) eine eigene Kundgebung gegen die Neonazis in der Südlichen Vorstadt angemeldet hat, begrüßt Sauerbier: "Ich freue mich, wenn neben der zentralen Kundgebung am Bahnhof an anderen Punkten in der Stadt protestiert wird. Das macht die Vielfalt deutlich", so die Organisationssekretärin. Das gilt auch für den Christopher Street Day (CSD), der wohl vor allem in der Altstadt stattfinden wird.

Ob die DGB-Kundgebung in irgendeiner Weise mit dem CSD kooperiert, wie es angedacht war, ist noch offen. "Es gab ein erstes Gespräch, in dem wir vereinbart haben, dass wir uns auf dem Laufenden halten", sagt Sauerbier. Noch ist nicht klar, unter welchen Auflagen die verschiedenen Veranstaltungen, die für den 18. August angemeldet wurden, stattfinden dürfen.

Dass die Stadt die Demo aus Sicherheitsbedenken verboten hat, begrüßt der DGB, auch wenn das Verwaltungsgericht das Verbot gekippt hat: "Die Stadt hat damit alle Möglichkeiten ausgeschöpft, den Nazis kein Forum zu bieten", sagt Sauerbier zu dem nicht unumstrittenen Verbot. Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig hat als Redner bei der DGB-Kundgebung bereits zugesagt, teilt der Gewerkschaftsbund mit, weitere Redner sind angefragt.

Von unserer Redakteurin Stephanie Mersmann