Plus Westerwaldkreis Wasserversorgung überwindet VG-Grenzen: Hachenburg und Westerburg investieren gemeinsam Von Angela Baumeier i Am möglichen Standort in der Gemarkung Langenhahn stellten das Projekt vor (von links): Markus Hof, Marco Dörner, Thomas Welters und Jörg Pfaff sowie Gabriele Greis. Foto: Röder-Moldenhauer Gemeinsam beabsichtigen die VG Hachenburg und die VG Westerburg ein neues Großprojekt anzugehen, das die Wasserversorgung der Einwohner interkommunal absichern und stärken könnte. Lesezeit: 4 Minuten

Errichtet werden sollen zwei neue Hochbehälter – zum einen in der Gemarkung Lochum und zum anderen in der Gemarkung Langenhahn, die durch eine rund 7,5 Kilometer lange Leitung miteinander verbunden werden sollen. Im Bedarfsfall könnte so auch Wasser, bis zu 800 Kubikmeter am Tag, an die jeweils andere Verbandsgemeinde „abgegeben“ ...