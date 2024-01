Die Unterschiede hätten größer kaum sein können: Während die Polizeiinspektion Hachenburg noch am Montagvormittag „Land unter“ meldete, gab es von den Beamten in Westerburg und in Höhr-Grenzhausen ein knappes „nichts Schlimmes passiert“ zu hören. Groß war wiederum das Arbeitsaufkommen bei der Autobahnpolizei Montabaur.