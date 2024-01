Plus Kirn/Bergen Unfall auf spiegelglatter Straße: 30 Schulkinder sitzen zwischen Kirn und Bergen fest Am Dienstagmorgen ist es zu einem Glatteisunfall zwischen Kirn und Bergen gekommen. Ein mit 30 Schulkindern besetzter Bus kam über 70 Minuten nicht weiter. Von Sebastian Schmitt

In den frühen Morgenstunden klarte der Himmel in der Naheregion auf, was vor allem in den Tälern die Temperaturen nah an den Gefrierpunkt brachte. Dies hatte zur Folge, dass zahlreiche feuchte Straßen sich plötzlich in spiegelglatte Eisbahnen verwandelten. Gegen 7 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 30 zwischen Kirn und Bergen ...