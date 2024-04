Obererbacher Lkw vollgepackt: 84. Hilfstransport in Rumänien angekommen

Bereits ihren 84. Hilfstransport hat die Kolping-Rumänien- und Ukrainehilfe Obererbach erfolgreich vom Westerwald aus an ihr Ziel in Rumänien gebracht. Damit er losgeschickt werden konnte, packten viele Helfer mit an. Beim Beladen habe als Jüngster ein vierjähriger Junge mitgeholfen, berichtet der Arbeitskreis in seiner Pressemeldung.

Als der Lkw mit den Hilfsgütern sicher in Rumänien angekommen war, wurde er von Mitarbeitern der Caritas in Satu Mare entladen.

„Er beteiligte sich aktiv über die kompletten drei Stunden an unserem humanitären Einsatz. Seine Begeisterung und Energie waren ansteckend, und er machte die Ladestunden zu einer sehr kurzweiligen Sache.“Auf die Reise konnten für die Projekte in Satu Mare auch 32 Laptops geschickt werden, die vom Bischöflichen Ordinariat gespendet wurden. Die Laptops, die in einem sehr guten Zustand waren, wurden softwaretechnisch auf den neuesten Stand gebracht und teilweise mit mehr Arbeitsspeicher versehen. Diese Laptops werden in den sozialen Einrichtungen in Rumänien dringend benötigt.

Strickwaren in 20 Kisten verstaut

Strickgemeinschaften im Westerwald hatten 20 Bananenkisten voll mit Decken, Schals, Socken und Mützen gestrickt. Diese liebevoll angefertigten Sachen werden in den von den Obererbachern unterstützten Projekten sehnsüchtig erhofft. Und passend zum orthodoxen Osterfest am 5. Mai können rund 750 Schokohasen und weitere Schokolade (dank des SB-Zentralmarkts in Offheim) in Rumänien verteilt werden.

Was noch im Lkw war

Die Kolping-Rumänien- und Ukrainehilfe Obererbach dankt ihrer Pressemitteilung zufolge zudem treuen Unterstützern, die seit drei Jahrzehnten mithelfen, dass die Transporte möglich sind: Herbert Herborn für die Übernahme der Transportkosten, dem Modehaus Vohl und Meyer für 20 Kisten Neuware aus dem Vorjahr, der Firma Kaiser Felle für neun Kubikmeter Ware aus Naturfell. Dass alte Hasen und junge Hüpfer gut zusammenpassen, bewies das „Team Tetris“ auf dem Lkw.

In nur drei Stunden wurden zusätzlich zu den oben genannten Sachspenden 2150 Kisten mit Kleidung, Haushaltswaren und Hygieneartikeln sowie 20 Matratzen, Lattenroste und 60 Fahrräder verladen. „Leider mussten wir aufgrund neuer Einreisebestimmungen viele Sachspenden ablehnen“, bedauert das Team des Arbeitskreises.

Gut versorgt

Die Ladehelfer wurden von Bärbel Schuy, Marianne Müller und Beate Klaus mit Kuchen, Würstchen und Brötchen sowie Getränken versorgt. Sicher und ohne Zwischenfälle ist der Lkw in Satu Mare angekommen und wurde bei strahlendem Sonnenschein abgeladen.

Weitere Informationen zu der Arbeit der Kolping-Rumänien- und Ukrainehilfe Obererbach gibt es unter www.kolping-obererbach.de