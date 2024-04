Plus Höhr-Grenzhausen

Musik aus den Zwanzigern reißt Zuhörer mit: Ensemble Music Libera spielt Stücke aus einer bewegten Zeit

Von Hans-Peter Metternich

i Das Konzert im Keramikmuseum traf voll ins Schwarze: Das Ensemble Musica Libera nahm die Besucher unter dem Motto „Im Taumel der Zwanziger – Musik in einer Ära der Extreme“ auf eine Reise durch das Europa der bewegten 1920er-Jahre mit. Foto: Hans-Peter Metternich

Im Keramikmuseum Westerwald in Höhr-Grenzhausen haben am Freitagabend die „Roaring Twenties“ – die wilden Zwanziger (also die Musik zwischen 1924 und 1929) – Einzug gehalten.