Plus Montabaur/Limburg

Schwere Zeiten für Pendler und Reisende: ICE-Strecke im Sommer vier Wochen gesperrt

Von Andreas Egenolf

i Vier Wochen lang wird es im Sommer auf der Strecke Köln-Rhein/Main keine fahrenden ICE-Züge geben. Die Bahn erneuert Schienen. Foto: Andreas Egenolf

Wer in den Sommerferien von den heimischen ICE-Bahnhöfen Montabaur und Limburg Süd verreisen will, der schaut in diesem Jahr in die Röhre: Die Deutsche Bahn wird einen Großteil der hessischen und rheinland-pfälzischen Ferien nutzen, um die 2002 eröffnete ICE-Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main „fit für die Zukunft zu machen“ – unter Vollsperrung.