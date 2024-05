Plus Westerburg

Janick Pape: Ein bekennendes Kind der Stadtkapelle Westerburg

i Janick Pape spielt seit vielen Jahren Tuba in der Stadtkapelle Westerburg, dessen Schirmherr er ist. Als Alleinkandidat für das Amt des Stadtbürgermeisters führt er derzeit viele Gespräche mit den Einwohnern, denen er versichert: „Ich bin für Sie erreichbar!“ Foto: Röder-Moldenhauer

Der Westerburger Stadtbürgermeister geht optimistisch in die Kommunalwahl. Er will in der kommenden Wahlperiode weiter an der Zukunft seiner Heimatstadt bauen und dabei begonnene Projekte fortführen. Dabei setzt sich der 31-Jährige auch für ein vielseitiges Kulturleben ein. Für ihn selbst ist allerdings die Zeit zum Spielen seiner Tuba rar.