Plus Herschbach/Uww Freundschaft zwischen Herschbach und Pleudihen wächst seit Kriegstagen: Jugend mischt schon immer kräftig mit Von Katrin Maue-Klaeser i Der Ausflug zum nahen Mont St. Michel gehört stets zu den Höhepunkten der Besuche in Pleudihen. Foto: Axel Spiekermann Gegründet ist die Partnerschaft zwischen Herschbach und der bretonischen Stadt Pleudihen-sur-Rance auf einer persönlichen Freundschaft. Umgekehrt sind in den 45 Jahren seit dem offiziellen Beginn der Partnerschaft zahlreiche persönliche Freundschaften aus den gegenseitigen Besuchen entstanden – auf Herschbacher Seite sogar Ehen: Zwei Freunde aus Frankreich leben seit vielen Jahren in dem Westerwaldort. Lesezeit: 3 Minuten

Wie tief die Beziehungen reichen, zeigt sich auch daran, dass bei dem Besuch der Wäller in der Bretagne in diesem Jahr am 8. Mai gemeinsam des Kriegsendes 1945 gedacht wurde. Zudem feierten sie in Pleudihen den Jahrestag der Partnerschaft, die am 12. Mai 1979 besiegelt wurde. „Lange Zeit war der ...