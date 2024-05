Plus Nentershausen Bravourös: Bei den Nentershausener Musiklöwen geht die Sonne auf Von Markus, Elias Müller i Bravourös: Bei den Musiklöwen geht Sonne auf Foto: Elias Müller Dunkel ist es in der Freiherr-vom-Stein-Halle. Kein Wunder, wir sind ja noch zu Beginn der Erdgeschichte. Dann aber geht die Sonne auf, und die Bläserklasse macht Schöpfungslärm. Ihr Lehrer Wolfgang Lang übernimmt kurz die Moderation, dann Bass und Gesang – und es kann losgehen mit dem Pfingstkonzert der Musikalischen Löwen Nentershausen. Lesezeit: 3 Minuten

Die Kleinen der Musikalischen Früherziehung mit ihrer „Wilma“ Anna-Maria Ortseifen ziehen als Nachwuchs der Familie Feuerstein unter vielstimmigem „Yabba Dabba Doo!“ durch den Saal. Die Bläserklasse unter der Leitung von Marvin Thönnes, Julius Roth und Magnus Sittinger intoniert passend dazu „Meet the Flintstones“, „Love me Tender“ sowie „Cadets on Parade“. Klasse ...