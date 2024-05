Abschied nach 33 Jahren in Pfarrei St. Bonifatius – Winfried Karbach und Ralf Plogmann sagen: Danke!

Zum 31. Mai werden die Pfarrer Winfried Karbach (links) und Ralf Plogmann ihren Dienst als Seelsorger in St. Bonifatius Wirges beenden. Das Foto entstand in der „Denkbar“ im Bonifatiushaus. Dieser Ort der Begegnung lag vor allem Pfarrer Karbach besonders am Herzen. Foto: Hans-Peter Metternich